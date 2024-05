Lok Sabha Election 2024: ओडिशा के पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, लौटाया टिकट, जानें वजह

Highlights ओडिशा के पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया पार्टी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं इस सीट पर भाजपा की ओर से संबित पात्रा उम्मीदवार हैं

Lok Sabha Election 2024: ओडिशा के पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं और पार्टी कोई आर्थिक मदद नहीं कर रही है। सुचारित पत्रकारिता से राजनीति में आई हैं। इस सीट पर भाजपा की ओर से संबित पात्रा उम्मीदवार हैं।

मोहंती ने कहा कि सार्वजनिक दान अभियान और न्यूनतम खर्च जैसे प्रयासों के बावजूद, वह आर्थिक रूप से संघर्ष करती रहीं और एक प्रभावशाली अभियान को कायम नहीं रख सकीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोहंती राज्य की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के पिनाकी मिश्रा से हार गई थीं। पिनाकी मिश्रा ने 5,23,161 वोटों से जीत हासिल की। सुचरिता मोहंती को इस चुनाव में 2,89,800 वोटों से हार मिली थी।

#WATCH | Congress candidate from Puri parliamentary constituency Sucharita Mohanty says, "I have returned the ticket because the party was not able to fund me. Another reason is that in some of the seats in 7 Assembly segments, winnable candidates have not been given the ticket.… pic.twitter.com/xNpQslvDQy