IPL 2024: जसप्रीत बुमराह ने वानखेड़े में लगाई 'फिफ्टी', 17 विकेट के साथ फिर से पहुंचे टॉप पर

IPL 2024:मुंबई इंडियंस के धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार, 3 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक खास कीर्तिमान बनाया। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। मैच में जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर तीन विकेट लिए। इस तरह बुमराह ने वानखेड़े में अपने 50 विकेट पूरे किए। बुमराह अब मुंबई के इस ऐतिहासिक मैदान में 51 विकेट ले चुके हैं।

