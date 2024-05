Lok Sabha Election 2024: हैदराबाद में अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज, जानें क्या है मामला

Published: May 4, 2024 10:54 AM

हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।