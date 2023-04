वीडियोः मंत्रोच्चारण, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और भक्तों द्वारा लगाए जयकारों के बीच खुला बदरीनाथ धाम का कपाट, देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे

Highlights जय बद्री विशाल के नारों के बीच गुरुवार सुबह 7.10 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर और उसके परिसर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था।

बदरीनाथः उत्तराखंड में बदरीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों और भक्तों द्वारा जय बद्री विशाल के नारों के बीच गुरुवार सुबह 7.10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भगवान विष्णु को समर्पित बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी धार्मिक अनुष्ठान किया, जबकि वेदपाठियों (वेदों का पाठ करने वाले) ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वहीं आर्मी बैंड ने ऐ मालिक देरे बंदे हम की मधुर धुन बजाए। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर और उसके परिसर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था।

