Uttarkashi Tunnel Rescue: 'शाम 5 बजे तक कुछ परिणाम मिलने की उम्मीद', टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने दी जानकारी

Highlights सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहा बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में है सूक्ष्म खनन विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने कहा कि शाम 5 बजे (आईएसटी) तक सफलता मिलने की उम्मीद है विशेषज्ञ ने कहा, तो हम अभी भी खनन कर रहे हैं, हमें कुछ और मीटर तक जाना है

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी की सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहा बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में है और सूक्ष्म खनन विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने कहा कि शाम 5 बजे (आईएसटी) तक सफलता मिलने की उम्मीद है। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ का यह बयान उन श्रमिकों के लिए जीवन और आशा का एक नया पट्टा है जो पिछले 17 से ध्वस्त सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हैं।

विशेषज्ञ ने कहा, "तो हम अभी भी खनन कर रहे हैं, हमें कुछ और मीटर तक जाना है, यह काफी आसानी से चल रहा है, हम 5 बजे तक कुछ परिणाम देखने की उम्मीद कर रहे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि कितने मीटर बचे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "2-3 मीटर।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी 41-श्रमिकों को आज ही बचा लिया जाएगा, तो उन्होंने यह भी कहा कि "हमें कुछ लोगों को देखना चाहिए।"

