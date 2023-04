सौराष्ट्र-तमिल संगमम का आज समापन, पीएम मोदी समारोह को करेंगे संबोधित

Highlights सौराष्ट्र-तमिल संगमम का आज होगा समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र-तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये समारोह संबोधन बुधवार सुबह करीब साढ़े दस बजे शुरू होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी की पहल के माध्यम से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देने की दृष्टि में निहित है।

जो विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों को सामने लाने और फिर से खोजने में मदद करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था।

गौरतलब है कि सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाकर इस दृष्टि को आगे बढ़ाता है। सदियों पहले, कई लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे।

PM Shri @narendramodi will address the closing ceremony of Saurashtra Tamil Sangamam via video conferencing on 26th April, 2023.



