Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल का नया वीडियो आया सामने, सीएम केजरीवाल के घर से गार्ड ने हाथ पकड़ कर निकाला

Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से निकलने का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल महिला गार्ड के साथ नजर आ रही है जिसमें उन्हें हाथ पकड़कर महिला गार्ड बाहर निकाल रही हैं। यह घटना सोमवार को हुई, उसी दिन जब आप सांसद ने मुख्यमंत्री के सहयोगी विभव कुमार पर हमला करने का आरोप लगाया था।

मालीवाल ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि जब वह मुख्यमंत्री आवास पर गयीं तो विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार, जो केजरीवाल के निजी सचिव हैं, ने उन्हें लात मारी, घूंसा मारा और दुर्व्यवहार किया। 39 वर्षीय महिला ने यह भी कहा कि उसके कपड़े फट गए थे और हमले के दौरान उसके सिर और पैर पर गंभीर चोटें आईं।

CCTV Footage : 0 signs of injury, P signs of clothes being torn, She is being escorted gently by… pic.twitter.com/ChD2GWyYw7