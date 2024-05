viral video: उबर ड्राइवर ने महिला से कहा- 'पाकिस्तान में होते तो अपहरण कर लेता', फिर क्या हुआ...देखें

Highlights सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सामने आया है उबर ड्राइवर पिछली सीट पर बैठे एक यात्री के साथ बातचीत कर रहा है कैमरे पर रिकॉर्ड की गई पूरी घटना कनाडा की है

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक उबर ड्राइवर पिछली सीट पर बैठे एक यात्री के साथ बातचीत कर रहा है। इस वीडियो में ड्राइवर ने मजाकिया लहजे में जो कुछ भी महिला यात्री से कहा है वो पाकिस्तान की सच्चाई और वहां महिलाओं की स्थिति बयां करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @crazyclipsonly द्वारा साझा किया गया वायरल वीडियो एक उबर ड्राइवर और एक यात्री के बीच हुई बातचीत का है। यात्री द्वारा कैमरे पर रिकॉर्ड की गई पूरी घटना कनाडा की है। उबर ड्राइवर यात्री को बताता है कि वह पाकिस्तान की तुलना में कनाडा में अधिक सुरक्षित है। बातचीत में उबर ड्राइवर ने महिला से कहा कि अगर वे पाकिस्तान में होते तो वह उनका अपहरण कर लेता।

महिला ने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। उबर ड्राइवर कहता है कि पाकिस्तान में आपको हासिल करने का और कोई अन्य तरीका नहीं है। हालांकि ये वीडियो मजाकिया लहजे में बनाया गया है। साफ है कि उबर ड्राइवर महिला को धमकी नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी मजाक में ही सही इससे पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति और वहां की कानून व्यवस्था के बारे में समझा जा सकता है।

यहां देखें वायरल उबर ड्राइवर वीडियो

Uber driver tells woman he would kidnap her if they were in Pakistan pic.twitter.com/GZpFVxB3ps