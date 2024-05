Petrol Diesel Price Today: दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रु, मुंबई में 104.19 रु, जानिए आपके शहर में क्या है रेट

By आकाश चौरसिया | Published: May 18, 2024 10:11 AM

Petrol Diesel Price Today: छत्तीसगढ़, बिहार, असम, केरल और झारखंड समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटर समेत कुछ प्रदेशों में ईंधन के दाम कम हुए।

फाइल फोटो