Lok Sabha Election 2024: दिल्ली में आज राहुल गांधी और PM नरेंद्र मोदी की रैली, इस बीच पुलिस का ट्राफिक को लेकर अलर्ट!

Highlights PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की रैलियों के बीच ट्राफिक को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी पुलिस ने कहा कि दिल्लीवासी रहें अलर्ट इसके साथ ये भी कहा कि आप लोग इन रास्तों से न होकर गुजरे

Lok Sabha Election 2024:लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आज होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैलियों के चलते दिल्ली ट्राफिक पुलिस ने व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी शहरवासियों को लेकर साझा की। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पहली बार चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जबकि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहे राहुल गांधी भी कैंपेन करेंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए दिल्ली पुलिस के पोस्ट में कहा, "यह ट्राफिक एडवाइजरी है, इसे लेकर ट्राफिक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पांचवें चरण में होने जा रहे दिल्ली लोकसभा चुनाव में राम लीला ग्राउंड, अशोक विहार फेज-5 के आसपास ट्राफिक व्यव्सथा में बदलाव किया गया। इसे लेकर पुलिस ने कहा कि दिल्ली के वे लोग जो इस रास्ते जाएंगे, वे इसे फॉलो करें"।

Traffic Advisory



Special traffic arrangements will be effective around Yamuna Khadar area, Kartarpur (Shastri Park Pusta Road) on 18th May, 2024 from 2:00 PM onwards. Kindly follow the advisory. #DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/P5IhSMIjYY