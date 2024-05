क्या रोहित शर्मा छोड़ देंगे मुंबई इंडियंस का साथ! MI के कोच मार्क बाउचर को बताया भविष्य का प्लान

Highlights मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए आईपीएल का ये सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था फ्रेंचाइजी की ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया

IPL 2024:मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए आईपीएल का ये सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। लेकिन फ्रेंचाइजी की ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। हार्दिक न तो गुजरात वाला कारनामा दोहरा पाए न ही खुद गेंद और बल्ले से कुछ कर पाए। टीम भी दो खेमों में बंटी दिखी। खैर सीजन में दस हार के साथ मुंबई इंडियंस का अभियान समाप्त हो गया है। लेकिन अब जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है वो ये कि क्या रोहित शर्मा आईपीएल का अगला सीजन भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे या वह फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ देंगे।

