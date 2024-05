Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस ने CM आवास से विभव कुमार को हिरासत में लिया, स्वाति मालीवाल ने लगाए थे आरोप

Highlights स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का एक्शन सीएम आवास से मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया हालांकि, स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के बाद पुलिस ने केस में मुख्य आरोपी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालीवाल का विभव कुमार पर आरोप है कि जब वो दिल्ली के सीएम हाउस पहुंची, तो विभव ने पहले तो उनसे बहस की और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की। हालांकि, बीते दिन यानी शुक्रवार को विभव कुमार ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हुए स्वाति मालीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाई थी।

दूसरी तरफ विभव कुमार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि मालीवाल के खिलाफ विभव कुमार की शिकायत शुक्रवार शाम को की। उन्होंने नाम कहा, 'हम पहले शिकायत की सच्चाई पता करेंगे और फिर स्वाति मालीवाल सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। उसके बाद कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी।’

विभव कुमार ने शिकायत में क्या कहा..

विभव कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मालीवाल ने FIR में जो आरोप लगाए, हकीकत उससे बेहद उलट हैं। बिभव ने कहा, 'स्वाति मालीवाल ने पहले तो CM आवास में जबरन घुसने की कोशिश की, फिर उन्हें गालियां दी, मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दी। विभव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी दी थी'।

#WATCH | On AAP MP Swati Maliwal assault case, Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "The words in the video that surfaced make it clear that it was recorded just after she was attacked, as she is claiming. It can be seen in the video that neither her clothes are torn, nor… pic.twitter.com/2yq0KDnAHH