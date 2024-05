Indian Team Head Coach: राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण के बाद जस्टिन लैंगर ने किया मना, आखिर क्यों ये दिग्गज नहीं बनना चाहते टीम इंडिया के कोच!

Highlights Indian Team Head Coach: कई दफा राहुल द्रविड़ को आराम देकर वीवीएस लक्ष्मण से कोचिंग कराई गई है। Indian Team Head Coach: भारतीय टीम साल में टेस्ट, वनडे और टी20 मैच खेलती है। Indian Team Head Coach: पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर से संपर्क किया है।

Indian Team Head Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की दौड़ शुरू हो गई है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ दोबारा कोच नहीं बनना चाहते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख और भारत के पूर्व महान बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने भी खुद को दौड़ से बाहर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं होने पर भारत का कोच बनना बेहद थकाऊ काम है। आखिर क्यों ये दिग्गज इस पद को नकार रहे हैं। भारतीय टीम शेयडूल को देखते हुए ये पद को ठुकरा रहे हैं। टीम इंडिया को साल भर मैच खेलना पड़ता है। फैंस का दबाव अलग से होता है।

