Kyrgyzstan: पाकिस्तानी छात्रों पर हुए हमले के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, छात्रों को बाहर ना निकलने की सलाह

Highlights किर्गिस्तान में लगातार विदेशी छात्रों पर हमले हो रहे हैं इसमें कई पाकिस्तानी छात्र घायल हो गए इसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, बाहर ना निकलने की दी सलाह

नई दिल्ली: किर्गिस्तान में हो रहे लगातार विदेशी छात्रों पर हमलों के बीच भारत की ओर से छात्रों को कहा गया है कि वे अपने घरों और रूप से बाहर न आएं। इसके साथ एडवाइजरी ऐसे समय में जारी हुई, जब अचानक से हुई हॉस्टल में कई पाकिस्तानी छात्र हिंसा का शिकार होने के कारण घायल हो गए।

किर्गिस्तान में स्थित भारतीय राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए कहा, "हम छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं। अभी स्थिति में थोड़ा सुधार और शांत है, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि इस समय वे बाहर न निकलें और किसी भी प्रकार की घटना होने पर दूतावास से तुरंत बात करें। उन्होंने कहा, "हमारा संपर्क नंबर 0555710041 है"।

WAKE UP @ForeignOfficePk.

Reportedly they are killing and raping Pakistani Students.@MIshaqDar50 u should be on your way to Kyrgyzstan on next flight.

(Courtesy @iihtishamm)#Kyrgyzstan I #Pakistanpic.twitter.com/4rkFcMKZnB — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) May 17, 2024

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "बिश्केक में भारतीय छात्रों के कुशलता की निगरानी की जा रही है। अब स्थिति कथित तौर पर शांत है। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की दृढ़ता से सलाह दें।" सामने आई सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में कहा गया कि तीन पाकिस्तानी छात्र हमले में मारे गए, दूसरी ओर किर्गिस्तान की सरकार ने कहा, अभी तक हमें किसी भी प्रकार की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

Monitoring the welfare of Indian students in Bishkek. Situation is reportedly calm now. Strongly advise students to stay in regular touch with the Embassy. https://t.co/xjwjFotfeR — Dr. S. Jaishankar (Modi Ka Parivar) (@DrSJaishankar) May 18, 2024

पाकिस्तान दूतावास ने कहा कि 13 मई को किर्गिस्तान और मिस्र के छात्रों के बीच लड़ाई का वीडियो शुक्रवार को ऑनलाइन वायरल होने के बाद मामला बढ़ गया। भीड़ ने बिश्केक में मेडिकल विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को निशाना बनाया, जिनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्र रहते हैं।

पाकिस्तान के किर्गिस्तान वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अब तक, बिश्केक में मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुछ छात्रावासों और पाकिस्तानियों सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों के निजी आवास पर हमला किया गया है। छात्रावासों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्र रहते हैं। पाकिस्तान से कई छात्रों को हल्की चोटें आने की खबरें हैं।" इसमें कहा गया है पाकिस्तानी छात्रों की कथित मौत और बलात्कार के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद, अब तक हमें कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है।

Deeply concerned over the situation of Pakistani students in Bishkek, Kyrgyzstan. I have directed Pakistan's Ambassador to provide all necessary help and assistance. My office is also in touch with the Embassy and constantly monitoring the situation. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 18, 2024

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमलों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के राजदूत को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

