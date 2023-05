सचिन पायलट ने पूछा- 2,000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, इसका आधार क्या है?, अन्य नेताओं ने भी आरबीआई के फैसले पर कही ये बात

By अनिल शर्मा | Published: May 21, 2023 08:49 AM

एएनआई से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जब नोटबंदी हुई तब कहा गया था कि काला धन समाप्त होगा, विदेश से धन वापस आएगा लेकिन यह हुआ नहीं।

