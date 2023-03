गुजरात के वडोदरा में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद बढ़ा तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Highlights रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों पर पथराव किया पुलिस अधिकारी के मुताबिक पथराव तब शुरू हुआ जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची थी तनाव पर काबू पाने के बाद डीसीपी यशपाल जगनिया ने कहा, अब इलाके में शांति कायम है

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई है। यहां रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों पर पत्थर फेंके।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबि, फतेपुरा गराना के समीप जब यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची तो अचानक से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि तुरंत पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया।

डीसीपी यशपाल जगनिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पथराव तब शुरू हुआ जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। उन्होंने कहा, इलाके में शांति कायम है। लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। कोई घायल नहीं हुआ है।

Gujarat | Situation became a little tense in front of a mosque during Rama Navami Shoba Yatra in Vadodara. No issue was there. Peace is prevailing in the area. People have been sent to their homes. Nobody has been injured. Police deployed. Shoba Yatra proceeded further. No… pic.twitter.com/fdzfk3Ibap