Rajya Sabha Election 2024: सोनिया गांधी, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कुल 10 को टिकट, यहां देखें लिस्ट

Highlights अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। सिंघवी फिलहाल पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं। कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है।

Rajya Sabha Election 2024: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कोषाध्यक्ष अजय माकन, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी समेत कुल 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने पहले चार और फिर छह उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कर्नाटक से माकन, सैयद नासिर हुसैन, जी.सी. चंद्रशेखर के नाम हैं। हुसैन और चंद्रशेखर वर्तमान में उच्च सदन के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से स्थानीय नेता अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना से पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एम अनिल कुमार यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इससे पहले पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में सोनिया गांधी का नाम सबसे प्रमुख था जिन्होंने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अपने प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | Jaipur | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi to file her nomination from Rajasthan today.



State Congress chief Govind Singh Dotasra says, "...This decision will give us strength...We will perform very well under the leadership of Mallikarjun Kharge… pic.twitter.com/sqVA8luVWO