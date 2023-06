दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश जारी, IMD ने अगले 2 घंटों में आंधी-हल्की बारिश की भविष्यवाणी की

Highlights राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून आने के कुछ दिनों बाद गुरुवार सुबह भी बारिश जारी रही। आईएमडी ने कहा कि शहर में गुरुवार को बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून आने के कुछ दिनों बाद गुरुवार सुबह भी बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital Delhi



As per IMD, the city is expected to experience a cloudy sky with light to moderate rain/thundershowers today. pic.twitter.com/6PfQPFT4w4 — ANI (@ANI) June 29, 2023

आईएमडी ने यह भी कहा कि लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर सहित दिल्ली, एनसीआर के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। आईएमडी ने कहा कि शहर में गुरुवार को बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

In Continuation to the Previous message Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of Delhi, New Delhi, South Delhi, South-East Delhi, East Delhi , during next 2 hours. — RWFC New Delhi (@RWFC_ND) June 29, 2023

आईएमडी ने कहा, "दिल्ली, एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर) के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हल्की तीव्रता वाली बारिश/बूंदाबांदी होगी।"

as shown in the below table.



The Heavy rainfall intensity is likely to continue on 29th as well and likely to decrease gradually from 30th.



Follow below links for Mumbai Rainfall forecast for next 3 hours and for next 5 days:https://t.co/tbBCGxh18zhttps://t.co/cQL23fwWO5 — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 29, 2023

इस बीच आईएमडी ने कहा कि कल दोपहर से मुंबई में मध्यम बारिश जारी है। अगले 3 घंटों के दौरान इसके जारी रहने की संभावना है। पिछले 21 घंटों के दौरान अलग-अलग स्टेशनों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई है और कुछ स्टेशनों पर बहुत भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि भारी बारिश की तीव्रता 29 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है और 30 तारीख से धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।

Web Title: Rain Continues To Lash Parts Of Delhi-NCR IMD Predicts Thunderstorm Light Showers In Next 2 Hours