भाजपा और आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा- देश को तोड़ रही इनकी विचारधारा

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ रही है गांधी ने कहा कि आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है

बेल्लारी (कर्नाटक): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ (आरएसएस) की विचारधारा देश को तोड़ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हमने इस यात्रा का नाम 'भारत जोड़ो यात्रा' रखा है क्योंकि हजारों लोगों को लगता है कि बीजेपी/आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ रही है।"

उन्होंने कहा, "आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वे नौकरियां कहां गईं? बल्कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। कर्नाटक में 2।5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं?...अगर आप पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपये देकर एक हो सकते हैं।"

