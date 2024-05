Rahul Gandhi On Narendra Modi: 'मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे', 55 सेकंड के वीडियो में बोले राहुल गांधी

Highlights राहुल गांधी ने 55 सेकंड का वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है

Rahul Gandhi On Narendra Modi:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स एकाउंट से 55 सेकंड का वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो में कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से फिसल रहा है और वह दोबारा पीएम नहीं बन रहे हैं। राहुल ने कहा कि 4-5 दिनों में आपका ध्यान भटकाने का फैसला किया है। राहुल ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा था कि वह करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

VIDEO | Lok Sabha Polls 2024: Here's what Congress leader Rahul Gandhi said in a video message.



"Election is slipping from the hands of Narendra Modi and he is not becoming the PM again. He has decided to divert your attention in the next 4-5 days. Unemployment is the biggest… pic.twitter.com/tCT4erj3Vr