पंजाबः संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच टकराव, एक की मौत, कई किसान और पुलिसकर्मी घायल

Highlights बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को जबरन पार कर गये। पुलिस निरीक्षक समेत समेत दो लोग घायल हो गए।

संगरूरः सोमवार को संगरूर जिले में किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस टकराव में एक किसान की मौत हो गई है। कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसान नेता पंजाब समेत उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग कर रहे हैं।

संगरूर एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुजुर्ग किसान प्रीतम सिंह को कुचल दिया। पैर में चोट लग गई। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे पटियाला रेफर कर दिया गया और पटियाला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ते रहे।

#WATCH | Punjab: A Tractor-trolly ran over an elderly farmer, Pritam Singh injuring his legs...He was immediately shifted to the hospital for treatment. Later he was referred to Patiala, and he died on the way to Patiala Hospital. This is very unfortunate. No lathi charge was… pic.twitter.com/4RnZxo1zV3