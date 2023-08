ग्रीस पहुंचे पीएम मोदी ने एक अज्ञात सैनिक की कब्र पर दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

एथेंस: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस में एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान ग्रीस में उका भव्य स्वागत किया गया।

अपने दौरे की आधिकारिक शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में एक अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

दरअसल, पीएम मोदी शुक्रवार को अपने ग्रीक समकक्ष क्यारीकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर अपनी पहली यात्रा के लिए ग्रीस पहुंचे। एथेंस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेत्रिटिस ने स्वागत किया।

