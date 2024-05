Sushil Kumar Modi: कैंसर से हारे सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के बीच किया अहम पुल का काम, जानें उनके राजनीतिक सफर के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 14, 2024 07:17 AM

Next

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार शाम नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। आइए उनकी उल्लेखनीय राजनीतिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं।