आज वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी, पर्चा दाखिल करने से पहले करेंगे ये काम

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले पीएम दश्वमेध घाट पर पूजा-अर्चना करेंगे और क्रूज जहाज पर चढ़ने से पहले गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे।

पीएम मोदी ने एक्स पर काशी से अपने रिश्ते के बारे में भी पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते लिखा, "अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है...बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता!"

पीएम मोदी वाराणसी से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने सोमवार शाम वाराणसी में पांच किलोमीटर लंबा एक भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।

पूरा इलाका 'हर हर महादेव' और 'जय श्री राम' के नारों से गूंज रहा था क्योंकि सड़क के दोनों ओर समर्थकों और निवासियों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री की जय-जयकार करने के लिए जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम करीब पांच बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत की।

Varanasi, Uttar Pradesh: Security strengthened outside the DM office in Varanasi ahead of PM Narendra Modi's nomination for #LokSabhaElections2024 today.



PM Modi is the sitting MP and BJP';s candidate from Varanasi. pic.twitter.com/g2kldx2mtS