गुरुग्राम में कार पार्किंग को लेकर हुई झड़प में एक शख्स की हत्या, 2 लोग हुए घायल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2024 09:45 AM

देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियणा के गुरुग्राम में कार पार्किंग विवाद को लेकर हुए झगड़े में 31 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई है, हमले में मृतक की मां और भाई भी घायल हो गए हैं।

