Sushil Kumar Modi Dies: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन से टूटे अश्विनी चौबे, ऑन कैमरे फूट-फूट कर रोए नेता; देखें वीडियो

Sushil Kumar Modi Dies:बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन से राजनीतिक गलियारे में मातम पसरा हुआ है। कैंसर की बीमारी से पीड़ित सुशील मोदी के निधन के बाद तमाम नेता उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। सुशील मोदी के साथ लंबे समय से बिहार राजनीति में काम करने वाले अश्विनी चौबे ने उनके निधन पर दुख जताया। ऑन कैमरा दिवंगत नेता को याद करते हुए देखते ही देखते अश्विनी चौबे भावुक हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे।

उन्होंने कहा, “मैंने अपना भाई खो दिया है। वह मेरा मित्र था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे दिन का सामना करना पड़ेगा।” एएनआई से बातचीत के दौरान रोते हुए चौबे ने कहा, “मैंने अपना भाई खो दिया है... वह मेरा दोस्त था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा।"

VIDEO | "I have lost my brother... he was my friend. I never thought I would have to face such a bad day ever," says Union minister and BJP leader Ashwini Choubey (@AshwiniKChoubey) expressing grief over the death of former Bihar deputy chief minister Sushil Kumar Modi.



