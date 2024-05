Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी, अगर 22 अरबपति बना सकते हैं, तो हम भी करोड़ों को 'लखपति' बना सकते हैं", राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला

Published: May 14, 2024 08:20 AM

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मोदी जी देश में 22 लोगों को अरबपति बना सकते हैं, तो हम भी करोड़ों लोगों को 'लखपति' बना सकते हैं।