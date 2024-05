Mumbai's Ghatkopar hoarding collapse incident: 14 हुई मरने वालों की संख्या, 74 लोगों को जीवित बचाया गया

Highlights महाराष्ट्र के घाटकोपर इलाके में मंगलवार को एक बड़ा होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा बचाव बल के मुताबिक, मौके से 74 लोगों को जीवित बचाया गया है, जबकि 14 को मृत घोषित कर दिया गया है। कुल पीड़ितों की संख्या 88 है।

मुंबई: महाराष्ट्र के घाटकोपर इलाके में मंगलवार को एक बड़ा होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी साझा की। राष्ट्रीय आपदा बचाव बल के मुताबिक, मौके से 74 लोगों को जीवित बचाया गया है, जबकि 14 को मृत घोषित कर दिया गया है। कुल पीड़ितों की संख्या 88 है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) सोमवार शाम से फंसे हुए लोगों के लिए बचाव अभियान चला रहा है, जब भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण यह घटना हुई। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गौरव चौहान ने एएनआई को बताया, "घटना की जानकारी शाम करीब पांच बजे हुई। एक पेट्रोल पंप पर एक बड़ा विज्ञापन होर्डिंग गिर गया। करीब 65 लोगों को बचाया गया है।"

NDRF Aapda Mitra Rescuer, Shabaaz Shaikh says "Almost all the bodies have been taken out and we have rescued around 80 people safely. There is one red car which has been severely damaged, we suspect there are some people trapped inside the car..."

उन्होंने आगे कहा, "एनडीआरएफ ने तीन लोगों को बचाया है और मलबे के नीचे चार शव मिले हैं। हम किसी भी आग की घटना से बचने के लिए हाइड्रोलिक और गैसोलीन उपकरण का उपयोग करने में असमर्थ हैं। हम मलबा हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने तीन पीड़ितों को बचाया है। इससे पहले 65 को बचाया जा चुका था। बचाव कार्य सुबह तक जारी रहेगा।"

#WATCH | Mumbai's Ghatkopar hoarding collapse incident: Rescue and search operation underway by NDRF



The death toll in the Ghatkopar hoarding collapse incident has risen to 14.

बता दें कि मुंबई पुलिस ने पंतनगर पुलिस स्टेशन में मालिक भावेश भिड़े और अन्य के खिलाफ आईपीसी 304, 338, 337 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार घायलों के इलाज का सारा खर्च उठाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आठ लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, "मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरने से कई लोगों के हताहत होने की खबर बेहद दुखद है।"

मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में होर्डिंग गिरने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं तथा राहत और बचाव कार्य की सफलता की कामना करती हूं।

उन्होंने कहा, "मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं और राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता की कामना करती हूं।"उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दुखद घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की।

Distressed to learn about the loss of lives in a billboard collapse incident in Ghatkopar, Mumbai. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured.

उन्होंने कहा, "मुंबई के घाटकोपर में बिलबोर्ड गिरने की घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर व्यथित हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं उन सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

