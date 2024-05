Salman Khan house firing case: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक और सदस्य को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

Highlights सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी मामले में गिरफ्तार होने वाला वह छठा व्यक्ति है। आरोपी की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी हरपाल सिंह के रूप में हुई है।

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी मामले में गिरफ्तार होने वाला वह छठा व्यक्ति है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी हरपाल सिंह के रूप में हुई है, जिसे मुंबई अपराध शाखा की एक टीम ने सोमवार शाम उसके गृहनगर से गिरफ्तार किया।

Salman Khan residence firing case | Mumbai Crime Branch arrested the sixth accused, Harpal Singh (37) in this case from Fatehabad, Haryana. The accused Harpal Singh had financed the fifth accused Mohammad Rafiq Chaudhary arrested in this case and had also given instructions to…