Mumbai Hoarding Collapse Case: घाटकोपर हादसे में पुलिस का एक्शन, होर्डिंग लगवाने वाले कंपनी के मालिक पर FIR दर्ज; सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

Mumbai Hoarding Collapse Case: महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। इतने बड़े हादसे के सामने आने के बाद प्रशासन महकमें में हड़कंप मच गया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। हादसे का संज्ञान लेते हुए घाटकोपर पुलिस ने होर्डिंग लगवाने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ प्राथामिकी दर्ज कर ली है। संगीन धाराओं में पुलिस ने मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कंपनी के मालिक जिसकी पहचान भावेश भिंडे के रूप में हुई है, के खिलाफ धारा 304 (भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के बीच गैर इरादतन हत्या) धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), 337 (किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए) के तहत पंत नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुंबई पुलिस ने भावेश भिंडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) दर्ज किया था।

Ghatkopar hoarding collapse incident | Regarding the hoarding collapse incident at a petrol pump in Ghatkopar East, a case under IPC 304, 338, 337, 34 has been registered against owner Bhavesh Bhide and others at Pantnagar police station. Pantnagar police station is investigating… — ANI (@ANI) May 13, 2024

मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि यह होर्डिंग अवैध रूप में लगाया गया था। पंत नगर पुलिस, जो राजकीय रेलवे पुलिस के स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों को जहर देने वाले की जांच कर रही थी, ने कहा कि उन्हें उस कंपनी के नाम से शिकायत मिली है जिसके पास होर्डिंग है और अब जांच आगे बढ़ेगी।

मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "अब तक (सोमवार शाम) हम गिरे हुए होर्डिंग के नीचे फंसे लगभग 100 से अधिक लोगों को बचाने के अभियान में लगे हुए हैं। इसके तुरंत बाद, बीएमसी के साथ, मामले में एक नई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अपराधियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

#WATCH | Mumbai's Ghatkopar hoarding collapse incident: Rescue and search operation underway by NDRF



The death toll in the Ghatkopar hoarding collapse incident has risen to 14. pic.twitter.com/YpdCDeu5fb — ANI (@ANI) May 14, 2024

सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि घायलों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।

दूसरी ओर, भीषण हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरने से लोगों की मौत के बारे में जानकर उन्हें बेहद दुख हुआ और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में होर्डिंग गिरने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं तथा राहत और बचाव कार्य की सफलता की कामना करती हूं। — President of India (@rashtrapatibhvn) May 13, 2024

राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, "मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरने से कई लोगों के हताहत होने की खबर बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं और राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता की कामना करती हूं।"

बता दें कि सोमवार को मुंबई में आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के दौरान घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबा अवैध बिलबोर्ड गिरने से कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक घायल हो गए।

#WATCH | Mumbai: Ghatkopar hoarding collapse incident | Latest visuals of the rescue operations from the spot.



The death toll in the Ghatkopar hoarding collapse incident has risen to 14 pic.twitter.com/Rr0Qee6dHI — ANI (@ANI) May 14, 2024

