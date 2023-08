ओवैसी ने केंद्र से ओबीसी कोटा को बढ़ाने की मांग की, कहा- 52 फीसदी आबादी को मिल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण

Asaduddin Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सोमवार को आंध्र प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से ओबीसी आरक्षण के तहत मिलने वाले कोटे को बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से जाति जनगणना कराने की भी गुजारिश की।

हैदराबाद के सांसद ने जाति जनगणना पर बोलते हुए कहा, "हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत जाति जनगणना करनी चाहिए और इस 50% कोटा की सीमा का उल्लंघन किया जाना चाहिए।" एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मांगें हैं जिन पर सरकार को तुरंत काम शुरू करना चाहिए क्योंकि 52% आबादी को 27% आरक्षण मिल रहा है और जो आबादी 10% है उसे 50% आरक्षण मिल रहा है जो गलत है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

#WATCH | Andhra Pradesh: AIMIM Chief Asaddudin Owaisi speaks on Caste Census, says, "We support the 42 demands which have been kept and we demand that PM Modi-led government should conduct Caste Census immediately. And this 50 % quota should be breached. There are several… pic.twitter.com/QsapxTTeG1