Lok Sabha Elections 2024: "क्या धर्मेंद्र प्रधान ने आपके लिए कभी भी कुछ किया है, उसके बारे में आपको कोई अपडेट दिया है?", बीजेडी नेता पांडियन ने केंद्रीय मंत्री पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2024 10:39 AM

बीजेडी नेता वीके पांडियन ने संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि वो केंद्र में मंत्री के पद पर हैं लेकिन क्या उन्होंने संभलपुर के लिए विकास के लिए कुछ भी किया है।

फाइल फोटो