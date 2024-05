IPL 2024: सिर्फ 7 लीग मैच बाकी, प्लेऑफ की 3 जगह के लिए 6 टीमें रेस में, DC vs LSG मैच के परिणाम से बदलेगा समीकरण, जानें

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग में अब केवल सात लीग-चरण के मैच होने बाकी हैं तीन टीमें आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं बाकी बचे प्लेऑफ की तीन जगहों के लिए 6 टीमों के बीच रेस

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग में अब केवल सात लीग-चरण के मैच होने बाकी हैं। तीन टीमें आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है और यह तय है कि केकेआर पहले या दूसरे नंबर पर रहेगी। अब यहां से आईपीएल 2024 प्लेऑफ़ की दौड़ में छह टीमें हैं जो तीन स्थानों के लिए टक्कर में हैं।

सोमवार, 13 मई को अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दो बार के चैंपियन केकेआर (19 अंक, 1 मैच बचा हुआ) के साथ शीर्ष पर है और ये सुनिश्चित है कि टीम पहले या दूसरे नंबर पर ही रहेगी। पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस अब आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।

यहां से बाकी बचे प्लेऑफ की तीन जगहों के लिए राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स, सन राइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। आईपीएल में मंगलवार को, दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच मुकबला है। राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा।

