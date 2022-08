'एक दिन आएगा जब कांग्रेस में सिर्फ सोनिया, राहुल और प्रियंका ही बचेंगे'- केशव प्रसाद मौर्य

Highlights गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी सोनिया गांधी के नाम पांच पन्नों की चिट्ठी लिखकर आजाद ने दिया था पार्टी से इस्तीफा कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर में अपनी पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को सोनिया गांधी के नाम पांच पन्नों की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। आजाद के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका नहीं चूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कहा है कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही कांग्रेस में बचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से आजाद हो चुके हैं। गुलाम नबी जी उनमें से एक हैं।

Lucknow | "Congress se bohot log Azad ho gaye hai", Ghulam Nabi ji is also one of them. I think after some time, only Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, and Priyanka Gandhi Vadra will remain in the party: Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Ghulam Nabi Azad's resignation pic.twitter.com/YwGkuU6a1s

इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर टिप्पणी की थी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के नाम लिखी पांच पन्नों की चिट्ठी में राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। आजाद के कांग्रेस छोड़ने के फैसले के बाद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि अगर आजाद को दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाया जाता तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए संसद में आंसू बहाए थे तभी वह उनके चक्कर में फंस गए थे। हर कोई जानता है कि किस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया। उनकी प्रगति के पीछे कांग्रेस का योगदान था। कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया? क्या किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में कोरोना वायरस के कारण 50 लाख लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते देखा है? लेकिन वह (प्रधानमंत्री) आजाद के राज्यसभा में कार्यकाल खत्म होने के दौरान रोए थे। उसी दिन हमारे लिए सारा किस्सा खत्म हो गया था. मैं समझ गया और यह स्पष्ट हो गया कि गुलाम नबी आजाद मोदी जी के चक्कर में पड़ गए हैं।"

आजाद के इस्तीफे के बाद उन पर टिप्पणी कर रहे कांग्रेस नेताओं को मनीष तिवारी ने लताड़ लगाई है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि जिन लोगों की वार्ड का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं वो लोग ज्ञान ऐसे बघारते हैं जैसे सारी पार्टी उनके कंधों पर ही टिकी है। मनीष तिवारी का इशारा राहुल गांधी के करीबियों पर था। मनीष तिवारी ने कहा कि दो वर्ष पहले हम 23 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है जिसपर विचार करने की जरूरत है।

#WATCH | Congress MP M Tewari says, "Don't want to go into merits of Mr Azad's letter, he'd be in best position to explain...But strange that people who don't have capacity to fight a ward poll, were "chaprasis" of Congress leaders when give "gyaan" about party it's laughable..." pic.twitter.com/9dKLO2y2S8