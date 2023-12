New Year 2024: बेंगलुरु में कानून की सख्त पाबंदियों के बीच मनेगा नए साल का जश्न, महिला सुरक्षा प्राथमिकता, इतने बजे के बाद नहीं होगी कोई पार्टी

Highlights बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को नए साल के जश्न को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की पुलिस ने कहा, नए साल के जश्न के मौके पर जनता, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाए गए किसी भी भगदड़ से बचने के लिए एमजी रोड मेट्रो स्टेशन रात 11 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा

बेंगलुरु: साइबर सिटी की पुलिस ने मंगलवार को नए साल के जश्न को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, नए साल के जश्न के मौके पर जनता, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, नए साल के जश्न के लिए एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, सेंट मार्क्स रोड, कब्बन पार्क, ट्रिनिटी सर्कल, फीनिक्स मॉल, कोरमंगला, इंदिरानगर 100 फीट रोड, प्रमुख सितारा होटल, पब और क्लब जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उचित सुरक्षा होगी।

वहीं ब्रिगेड रोड - एमजी रोड, ओपेरा जंक्शन, रिचमंड रोड, रेजीडेंसी रोड पर 10 एसीपी, 30 पुलिस निरीक्षकों सहित कुल 3000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा कई स्थानों पर महिला सुरक्षा द्वीप स्थापित किये गये हैं। साथ ही प्रमुख स्थानों पर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

साथ ही नए साल के जश्न के बीच लापता बच्चों, किसी भी प्रकार की चोरी या आपात स्थिति के मामलों से निपटने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में पुलिस कियोस्क खोले गए हैं। पुलिस के अनुसार, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन टावर लगाए जाएंगे और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को दूरबीन उपलब्ध कराई जाएगी।

