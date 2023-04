Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम

Highlights आरोपपत्र में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल का भी नाम सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में एक अन्य आरोपी की भूमिका पर आगे की जांच जारी रखी है मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सिसोदिया को छोड़कर सभी जमानत पर बाहर हैं

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। मंगलवार को दायर आरोपपत्र में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल का भी नाम है।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में एक अन्य आरोपी की भूमिका पर आगे की जांच जारी रखी है। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने इस मामले में गवाह के तौर पर करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। बीआरएस नेता कविता, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, से भी मामले में पूछताछ की गई है।

Central Bureau of Investigation (CBI) files a chargesheet against Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Hyderabad-based CA Butchi Babu Gorantla at Rouse Avenue Court in Delhi in connection with the Delhi liquor policy alleged scam.



