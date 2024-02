महाराष्ट्र: पुणे में पत्रकार निखिल वागले की कार पर हमला; बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफिले पर फेंकी स्याही, विपक्ष ने बोला हमला

पुणे: वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की कार पर पुणे में हमले की खबर आई है। पुणे के खंडोजी बाबा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हमला किया गया जिसमें पत्रकार की कार के शीशे तोड़ दिए गए उनकी कार पर स्याही फेंकी गई। बताया जा रहा है कि हमला शुक्रवार देर रात का है, जब वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे।

गौरतलब है कि निखिल वागले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी बात से गुस्साएं कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला कर दिया।

#WATCH | Maharashtra | Car of journalist Nikhil Wagle was attacked in Pune earlier today. A case was registered against him, earlier in the day, for his reported remarks on PM Modi and BJP veteran leader LK Advani. pic.twitter.com/gSbf4sPEGY