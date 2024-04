PatliPutra Lok Sabha Seat 2024: 'राहुल गांधी डिप्रेशन में हैं, हिन्दुस्तान की तकदीर और तस्वीर हैं पीएम मोदी', इंडिया गठबंधन पर बरसे राम कृपाल यादव

Highlights राम कृपाल यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में हैं हिन्दुस्तान की तकदीर और तस्वीर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने पाटलिपुत्र से मौजूदा सांसद राम कृपाल यादव को एक बार फिर टिकट दिया है

Bihar Loksabha Election 2024: बीजेपी सांसद ने रामकृपाल यादव ने कहा कि यह जो 400 पार का नारा है। यह देश के लोग कह रहे हैं। हर घर से एक ही आवाज आ रही है कि अबकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। राम कृपाल यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो डिप्रेशन में हैं। सुना है वह क्या कहते हैं, उन्हें पता है कि वह क्या बोलते हैं। राहुल गांधी नेता योग्य नहीं हैं। क्या भारत के लोग उन्हें नोटिस करते हैं। क्या वह एक नेता के लायक हैं।

