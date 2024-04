SP LIST Shahjahanpur Lok Sabha seat: इन सीटों पर सपा ने बदले उम्मीदवार, यहां देखें सभी लिस्ट

Highlights शाहजहांपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदलते हुए अब ज्योत्सना गोंड को मौका दिया है। राजेश कश्यप का नामांकन जांच के बाद निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय है उसका स्वागत है।

SP LIST Shahjahanpur Lok Sabha seat: समाजवादी पार्टी (सपा) में बदलाव जारी है। अभी तक अखिलेश यादव ने 10 सीट पर प्रत्याशी को बदल दिए हैं। मेरठ, बागपत, नोएडा, बदायूं, मिश्रिख, बिजनौर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, कन्नौज और शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को बदल दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने शाहजहांपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदलते हुए अब ज्योत्सना गोंड को मौका दिया है। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सपा की ओर से 22 अप्रैल को राजेश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अंतिम समय में 24 अप्रैल को सपा की ओर से ज्योत्सना गोंड ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया जिसके चलते राजेश कश्यप का नामांकन जांच के बाद निरस्त कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि जब सपा की ओर से दूसरे प्रत्याशी (ज्योत्सना) को अधिकृत किया गया तब पूर्व में नामांकन करने वाले प्रत्याशी राजेश कश्यप निर्दलीय हो गये। उन्होंने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होते हैं जो उनके नामांकन में नहीं थे, ऐसे में राजेश का नामांकन निरस्त कर दिया गया है।

सपा की जिला इकाई के अध्यक्ष तनवीर खान ने शनिवार को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय है उसका स्वागत है। खान ने कहा कि अगर नामांकन निरस्त होने के बाद किसी के मन में कोई मनमुटाव है तो उसे मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ हम शाहजहांपुर में चुनाव में बेहतर स्थिति में है और सपा की अधिकृत प्रत्याशी ज्योत्सना गोंड ही हैं।’’

नामांकन खारिज होने के बाद राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि गोंड से नामांकन दाखिल कराया गया और मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मेरे साथ क्‍या खेल खेला गया है, इसका भी नहीं पता चला।’’ नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार को की गई और शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है।

