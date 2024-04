Lok Sabha Election 2024: वकील उज्ज्वल निकम को मुंबई-नॉर्थ सेंट्रल से BJP ने बनाया उम्मीदवार, पूनम महाजन का टिकट कटा

Highlights भाजपा ने उत्तर-मध्य मुंबई से वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को कैंडिडेट घोषित किया वहीं, मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया है यह बात तभी से साफ हो गई थी, जब लद्दाख के सांसद जामयांग का टिकट कटा था

Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र लोक सभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल से मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटकर मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को यहां से उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि खबरों के मुताबिक ये बात साफ हो चली थी कि जब से लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग का टिकट कटा, उसके बाद पूनम महाजन और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कटना तय माना जा रहा था। और आज सामने आई भाजपा की सूची में इस बात की पुष्टि भी कर दी है।

भाजपा की ओर से बनाए गए उम्मीदवार उज्ज्वल निकम वहीं है, जिन्होंने मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक बनकर मुख्य आरोपी कसाब को सजा दिलवाया था।

#LokSabhaElections2024 | BJP fields Special Public Prosecutor during 26/11 Mumbai Terror attack case, Ujjwal Nikam as its candidate from Mumbai North Central.



BJP's Poonam Mahajan is the sitting MP from the constituency. pic.twitter.com/0FbzDxDpQ6