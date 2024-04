Tejashwi Yadav On Narendra Modi: 'मोदी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है', तेजस्वी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

Highlights तेजस्वी ने कहा कि अभी दो चरण के मतदान के बाद बीजेपी और एनडीए वाले डिप्रेशन में हैं तेजस्वी ने कहा कि दो चरण के मतदान होने के बाद यह लोग 400 पार का नारा देना ही भूल गए हैं पीएम मोदी ने इतना झूठ बोल चुके है कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा

Tejashwi Yadav On Narendra Modi:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि अभी दो चरण के मतदान के बाद बीजेपी और एनडीए वाले डिप्रेशन में हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके है कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोज़गारी हटना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात होना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल-अस्पताल पर चर्चा मुश्किल है,मोदी है तो किसानों की आय दुगुनी होना मुश्किल है।

#WATCH | Patna: Former Deputy Chief Minister of Bihar and RJD leader Tejashwi Yadav said, "After the second phase, BJP people are in depression... People are saying that with PM Modi here, it is difficult to talk about issues, it is difficult to get a job, it is difficult to talk… pic.twitter.com/TlLTqWp6fV