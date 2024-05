Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस के 'राजकुमार' लिखित में दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे", पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 2, 2024 09:56 AM

लोकसभा चुनाव में भाजपा न केवल संपत्ति के बंटवारे और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस को घेर रही है बल्कि मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर देश की सबसे पुरानी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है।