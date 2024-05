Lok Sabha Elections 2024: "केजरीवाल का जेल में दिमाग खत्म हो गया है, उन्होंने उस कांग्रेस को गले लगाया, जिसका अन्ना हजारे ने विरोध किया था'', योगी आदित्यनाथ ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 17, 2024 08:35 AM

Next

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल जेल में अपना दिमाग खो बैठे हैं। उन्होंने उस कांग्रेस को गले लगा लिया है, जिसके खिलाफ अन्ना हजारे ने विरोध किया था।