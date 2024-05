ब्लॉग: गृह मंत्री अमित शाह डीप फेक वीडियो मामले में झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर लगी रोक

रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डीप फेक वीडियो मामले में झारखंडकांग्रेस भी चपेट में आ गई है। इस मामले में झारखंडकांग्रेस के ‘एक्स’ अकाउंट को पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आज पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, लेकिन वह दिल्ली नहीं गए। उन्होंने दिल्ली जाने की बजाय लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की।

वहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 मई को रांची आए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लोहरदगा के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि राजेश ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि वह कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस के नोटिस पर क्या करना है, उसका फैसला करेंगे।

इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि फेक वीडियो के नाम पर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल लॉक किया जाता है तो हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री की तमाम बातें जनता समझ चुकी है और उसका जवाब हम नहीं जानता देगी। जैसे-जैसे चुनाव का रुझान भाजपा के खिलाफ आ रहा है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री और भाजपा बौखला गई है। वहीं, कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट पर रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा ने कहा कि मोहब्बत की तथाकथित दुकान से सिर्फ नफरत का सामान बिकता है।

#WATCH | Jharkhand Congress president Rajesh Thakur says "This matter is not related to me at all. Delhi Police has sent a notice that the social media handle of Jharkhand Congress is managed by me. Then they also summoned our social media head and gave a notice. When you have… https://t.co/UNrk4nZUcypic.twitter.com/76jTllsyKk