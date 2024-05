Vat Savitri Vrat 2024: इस बार किस दिन रखा जाएगा वट सावित्री व्रत, जानिए तिथि और महत्व

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2024 09:57 AM

मान्यता के अनुसार, सावित्री ने मृत्यु के देवता भगवान यम को धोखा दिया और उन्हें अपने पति सत्यवान के जीवन को वापस करने के लिए मजबूर किया। तब से विवाहित महिलाएं अपने पतियों की सलामती और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत का पालन करने लगीं। वे इस दिन व्रत रखते हैं।