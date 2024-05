Watch: रश्मिका मंदाना ने 'अटल सेतु' पर बनाया वीडियो, तारीफ सुन गदगद हुए पीएम मोदी, सराहना करते हुए शेयर किया वीडियो

PM Modi on Rashmika Mandanna: साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के जरिए फैन्स के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना के एक वीडियो ने पीएम मोदी का दिन जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रश्मिका का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की है।

उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु पर रश्मिका द्वारा बनाए वीडियो कि सराहना की। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "बिल्कुल! लोगों को जोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं।"

Absolutely! Nothing more satisfying than connecting people and improving lives. https://t.co/GZ3gbLN2bb