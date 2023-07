दिल्ली में बाढ़ का डर, 207 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, 10 साल में सबसे ज्यादा

Highlights उच्चतम बाढ़ स्तर का रिकॉर्ड 207.49 मीटर है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से आईटीओ छठ घाट जलमग्न हो गया है। सुबह आठ बजे तक यमुना का जलस्तर 20725 मीटर तक पहुंच गया था।

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जल स्तर बुधवार तड़के 207.18 मीटर तक बढ़ गया और इसके और बढ़ने की आशंका है, जिससे राजधानी में बाढ़ का डर पैदा हो गया है। उच्चतम बाढ़ स्तर का रिकॉर्ड 207.49 मीटर है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से आईटीओ छठ घाट जलमग्न हो गया है। बैठने के लिए बनी बेंचें भी पानी में डूब गईं। सुबह आठ बजे तक यमुना का जलस्तर 20725 मीटर तक पहुंच गया था।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बाढ़-निगरानी पोर्टल के अनुसार, यमुना नदी उच्चतम रिकॉर्ड तक बढ़ गई और पुराने रेलवे ब्रिज पर जल स्तर मंगलवार रात 8 बजे 206.76 मीटर से बढ़कर बुधवार सुबह 7 बजे 207.18 मीटर हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "नदी किनारे के सभी पुलिस स्टेशनों को इलाके में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि जलभराव होने पर लोगों को तुरंत निकाला जा सके।"

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जल स्तर रात आठ बजे तक बढ़कर 206.76 मीटर हो गया, जो 2013 के बाद से सबसे अधिक है जब नदी 207.32 मीटर के स्तर पर पहुंच गई थी।"

उन्होंने बताया कि जल स्तर में तेज वृद्धि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश और सप्ताहांत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा से संतृप्त मिट्टी के कारण हुई। पिछले साल सितंबर में यमुना ने दो बार खतरे के निशान को पार किया था और जलस्तर 206.38 मीटर तक पहुंच गया था।

