अर्बन नक्सलियों को बिना दांतों वाला खामोश शेर चाहिए ताकि इसे वे..., राष्ट्रीय प्रतीक की आलोचना करनेवालों को फिल्ममेकर ने लगाई फटकार

Highlights 11 जुलाई को पीएम मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था सोशल मीडिया पर कुछ लोग शेरों को दयालु और राजसी होने के बजाय गुस्से से भरा बता रहे हैं

मुंबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया जिसके बाद से ही इसको लेकर विवाद छिड़ गया। आलोचकों का कहना है कि नए संसद भवन की छत पर लगने वाले राष्ट्रीय प्रतीक के शेर, अपने वास्तविक ऐतिहासिक 'लुक' की तुलना में 'क्रूर' दिख रहे हैं। इस बीच फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने विरोधियों को फटकार लगाई है और उन्हें अर्बन नक्सल बताया।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शेर की आकृति को लेकर उठे विवाद के बीच फिल्ममेकर ने ट्वीट किया, "सेंट्रल विस्टा में नए राष्ट्रीय प्रतीक ने एक बात साबित कर दी है कि सिर्फ कोण बदलकर शहरी नक्सलियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। खासकरके नीचे के एंगल को"।

#UrbanNaxals want a silent lion without teeth. So that they can use it as a pet. https://t.co/85u7mnWBw0