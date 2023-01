जम्मू-कश्मीरः वडगाम में जिला अदालत परिसर के पास आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर

Highlights पुलिस और सेना ने बडगाम में इलाके की घेराबंदी कर दी है। और आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।

श्रीनगरः बडगाम जिले में जिला कोर्ट के बाहर हुए अचानक मुठभेड़ में दो स्थानीय आतंकी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार, यह दोनों आतंकी कुछ दिन पहले हुई मुठभेड़ में भाग निकले थे। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि अदालत के बाहर अचानक एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई तो उसमें सवार आतंकियों ने हमला बोल दिया।

मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने उनका मुकाबला किया और उनमें से दो को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ अभी जारी है।

पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के रहने वाले अरबाज मीर तथा शाहिद शेख के तौर पर की गई है। दोनों लश्करे तौयबा से जुड़े हुए थे।

J&K | Police and Army cordoned off the area in Budgam after gunshots were heard in the area; efforts are underway to nab the terrorists.



