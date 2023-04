नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी का कसा शिकंजा, छापेमारी के दौरान सात आरोपी गिरफ्तार

Highlights प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान सात लोगों को किया गिरफ्तार ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है बिहार में हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी कर रही कार्रवाई

रांची: झारखंड के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन के घर समेत प्रवर्तन निदेशालय ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, बिहार में हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते गुरुवार को ईडी ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई स्थानों को मिलाकर 22 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

भूमि घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी छवि रंजन के रांची स्थित घर और अन्य जगहों पर भी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।

#UPDATE | ED arrested seven accused in the land scam case in which raid was conducted yesterday including the residence of IAS officer Chhavi Ranjan.



The arrested accused are Afshar Ali, Imtiaz Ahmed, Pradeep Bagchi, Md Saddam Hussain, Talha Khan, Bhanu Pratap Prasad and Faiyaz… https://t.co/gpmvKqyR4Z